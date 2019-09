Donos da Stripe são agora os empresários mais ricos da Irlanda

A mais recente avaliação da empresa de pagamentos online Stripe atribui a John, de 29 anos, e Patrick, de 31, uma fortuna estimada de 4,2 mil milhões de dólares, a cada, segundo cálculos do Índice de Bilionários Bloomberg, o suficiente para a inclusão no ranking dos 500 membros mais ricos.





Na quinta-feira, a Stripe, com sede em São Francisco, anunciou que havia captado 250 milhões de dólares na sua última ronda de financiamento, o que eleva a avaliação da empresa para 35 mil milhões de dólares.





As únicas start-ups dos Estados Unidos com avaliações mais altas este ano são a Juul Labs, que comercializa cigarros eletrónicos, e a We Co., que controla a empresa de coworking WeWork.





Mas as avaliações dessas duas empresas estão agora em dúvida. Um número crescente de doenças e mortes associadas aos cigarros eletrónicos levou alguns governos a banir os produtos da Juul, e as estimativas de Wall Street para a avaliação da We foram revistas em baixa, num contexto de escrutínio mais apertado das práticas de governança pouco ortodoxas do co-fundador Adam Neumann.





A fortuna dos irmãos irlandeses supera a dos compatriotas Denis O’Brien, magnata das telecomunicações, e de Dermot Desmond, da área das finanças. A fortuna dos Collisons equipara-se à de empresários de Silicon Valley, como o co-fundador da Uber, Travis Kalanick, e supera a de Brian Chesky, do Airbnb, Evan Spiegel, da Snap, e Daniel Ek, do Spotify, de acordo com dados da Bloomberg.