SIBS conclui aquisição da PayTel

A empresa responsável pela rede Multibanco em Portugal, adquriu no dia 30 de junho a tranche final do capital da polaca PayTel, concluindo assim a quarta e última fase do processo de três anos relativo ao investimento da SIBS na empresa especializada em serviços de aceitação de cartão.

Esta transação representa os restantes cerca de 10,75% do seu capital, refere em comunicado a empresa liderada por Madalena Cascais Tomé (na foto) – que passou assim a ser a única acionista da PayTel.

Leia Também Empresa da SIBS na Polónia aumenta transações em 50%

Desde o início do processo de aquisição, em junho de 2018, a PayTel duplicou o número de terminais POS (terminais para pontos de venda) e quase triplicou o número de transações processadas, sublinha o comunicado.

Leia Também Empresa que gere o Multibanco compra empresa na Polónia

Aquando do anúncio do processo de aquisição, a SIBS revelou que o investimento da empresa nesta operação seria de 34 milhões de zloty (cerca de 8 milhões de euros ao câmbio de então), para a aquisição de uma posição de 55% do capital.





"O Grupo SIBS está muito entusiasmado com esta nova fase do investimento internacional na Paytel. Esta empresa tem tido um contributo crucial no processo de digitalização do mercado polaco e o Grupo SIBS espera dar continuidade aos seu trabalho e ao seu compromisso de acelerar a inovação nos mercados em que desenvolve atividade", indica Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, citada no comunicado.