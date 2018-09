ESFG: Uma "holding" financeira que ficou sem activos rentáveis

A ESFG estava no topo do ramo financeiro do Grupo Espírito Santo. Do Dubai ao Panamá, passando pela Suíça, a presença na banca tinha no BES o principal activo. A “holding”, de que Ricardo Salgado deixou de ser “chairman” em 2014, também detinha a Tranquilidade.