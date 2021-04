Ex-gestor do BES aceita pagar pela falência do banco

João Faria Rodrigues chegou a acordo com a comissão liquidatária do BES e pagou 5.750 euros no âmbito da resolução em benefício da massa. Abecassis e Mosqueira do Amaral vão a julgamento.

