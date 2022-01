Ex-gestor do Novo Banco rejeitou "saque" ao Fundo de Resolução

O ex-gestor do Novo Banco, Vítor Fernandes, criticou uma operação tentada pela gestão de António Ramalho, classificando-a como um "saque" ao Fundo de Resolução.O comentário foi feito com Rui Fontes, braço direito do presidente do banco, a 21 de julho do ano passado, e consta nas escutas da Operação Cartão Vermelho, segundo revela a edição desta quarta-feira do jornal Público Em causa estava o custo do desinvestimento do Novo Banco em Espanha, e a sua possível imputação ao Fundo de Resolução, que resultaria em mais dinheiro para a instituição. Manobra que, para Vítor Fernandes, não seria ética, apesar de legal. Segundo o mesmo diário, Rui Fontes contrariou essa visão.Vítor Fernandes deixou o Novo Banco em outubro de 2020 e chegou a ser proposto para a administração do Banco de Fomento, mas a nomeação acabou por ser travada.