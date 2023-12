F. Rego compra duas mediadoras e celebra “união de facto” Unânime

Ano e meio após ter absorvido a coimbrã WiseBroker, a corretora com sede em Gaia volta às compras, tendo desta vez adquirido as empresas SR Seguros (de Leiria) e Francisco Leite (de Matosinhos), e dado um salto a Oliveira de Azeméis, onde aprofundou uma parceria batizada como Unânime Seguros by F. Rego.

