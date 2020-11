Faz compras online com cartão? Saiba o que muda a 31 de dezembro

Os bancos/prestadores de serviços de pagamento deverão solicitar autenticação forte aos seus clientes sempre que estes efetuarem compras online com cartão, a partir do final do ano. Veja o vídeo com a explicação do Banco de Portugal.

