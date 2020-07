Clientes devem atualizar contactos nos bancos até agosto para facilitar compras online

Leia Também Compras online têm novas regras até ao fim do ano

As operações de pagamento online com cartão vão passar a ter de cumprir novos requisitos até ao final do ano . A partir de 2021, as compras feitas online passarão a estar sujeitas a uma autenticação forte, que implica, por exemplo, o envio de uma mensagem para o telemóvel do consumidor. Para permitir a adaptação às novas regras dentro dos prazos estabelecidos, o Banco de Portugal recomenda que os consumidores atualizem os seus contactos junto dos respetivos bancos.Em causa está a nova diretiva europeia de pagamentos, conhecida por PSD2, na sigla em inglês. As primeiras alterações trazidas por esta diretiva entraram em vigor a 14 de setembro de 2019, altura em que os bancos passaram a ser obrigados a fazer uma autenticação forte dos clientes sempre que estes acedam online às suas contas, iniciem uma operação de pagamento eletrónico presencial ou remota, ou efetuam ações à distância que envolvam risco de fraude ou abuso.Essa autenticação forte é feita com recurso a um mínimo de dois elementos: algo que só o utilizador conhece (como uma palavra-passe), algo que só o utilizador possui (como um telemóvel) ou algo inerente ao utilizador (como uma impressão digital).Até 31 de dezembro de 2020, esta autenticação forte passará a ser aplicada também aos pagamentos com cartão feitos online. Nessa altura, o procedimento seguido até agora (que prevê a utilização dos detalhes impressos nos cartões de pagamento, como o número do cartão, a data de validade ou o código CVV/CVC) deixará de ser válido.É neste contexto que o Banco de Portugal vem apresentar um plano de migração para as novas regras. A primeira fase, detalha o regulador, passa pela atualização dos contactos dos consumidores."Os consumidores devem garantir que os seus dados de contacto estão atualizados junto do prestador de serviços de pagamento, designadamente que o seu número de telemóvel está associado à conta (seja esta conta de depósitos ou outra, mesmo que seja apenas uma conta cartão). A atualização dos contactos do consumidor junto do seu prestador de serviços de pagamento é essencial, por exemplo, para permitir a autenticação de operações de pagamento através de SMS e para garantir a associação segura da app instalada no telemóvel com o consumidor titular da conta", explica o Banco de Portugal.Já na segunda fase deste plano de adaptação, acrescenta o regulador, os consumidores deverão informar-se junto dos bancos sobre quais as soluções de autenticação forte que serão implementadas pela instituição em causa, "devendo fazer a adesão logo que estas sejam disponibilizadas".O Banco de Portugal ressalva que, para a adesão a estas novas soluções, "poderá ser necessário efetuar um conjunto de procedimentos de adesão, a definir pelo respetivo prestador de serviços de pagamento, designadamente, a instalação da aplicação de mobile banking do prestador de serviços de pagamento".O ideal, conclui o Banco de Portugal, é aderir a estas soluções até ao final de outubro de 2020.