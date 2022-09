Finanças pressionam Bruxelas para fechar pasta do Novobanco

O Governo está a pressionar Bruxelas para que dê por concluída a reestruturação do Novobanco, mesmo ainda não tendo sido totalmente cumpridos 33 dos pressupostos acordados em 2017. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Jornal Económico A publicação indica que uma equipa do Ministério das Finanças tem várias reuniões agendadas para este mês com a Direção da Concorrência Europeias com o objetivo de acelerar o processo. O objetivo é não deixar o dossier cair para 2023, depois da auditoria às contas anuais de 2022.O gabinete de Fernando Medina não teceu comentários à notícia.