Novo Banco e CTT na corrida pelo Eurobic

O Novo Banco e os CTT são algumas das instituições interessadas na compra do Eurobic. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Jornal Económico.



O semanário revela que nas últimas semanas, várias instituições nacionais e estrangeiras manifestaram interesse na aquisição do banco que é detido, maioritariamente, pela empresária angolana Isabel dos Santos, que viu a sua posição de 42,5% arrestada pelos tribunais.



O processo competitivo deverá culminar com a constituição de uma short-list de seis possíveis compradores, que será conhecida em março.

Na corrida pelo Eurobic continua também o banco espanhol Abanca, adianta o mesmo jornal. No total, haverá cerca de uma dezena de potenciais compradores.



No final do ano passado, o empresário libanês Roger Tamraz mostrou-se interessado na compra de mais de 50% do Eurobic, mas as negociações acabaram por cair num impasse. No entanto, Tamraz também se mantém na corrida pelo banco, estando a preparar, de acordo com o Económico, a documentação necessária para afastar as reservas manifestadas pelo Banco de Portugal.