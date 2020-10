Fintech vai ajudar banca a dar crédito sem risco

A Younited Credit está a negociar parcerias com vários bancos nacionais. A empresa, que concedeu 20 milhões de euros em crédito ao consumo em Portugal, diz contar com uma tecnologia avançada na avaliação do perfil de risco dos candidatos a empréstimos.

