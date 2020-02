Fitch: Escândalos financeiros reduzem "apetite" de bancos portugueses por Angola

"Uma vaga de investigações sobre lavagem de dinheiro a cidadãos angolanos de grande visibilidade com contas em bancos portugueses está a reduzir o apetite de alguns bancos portugueses em criar laços com Angola", defende a Fitch.

A Fitch Ratings prevê que os bancos portugueses reduzam a exposição a bancos angolanos. A desincentivar o investimento no país africano estão, por exemplo, as suspeitas de branqueamento de capitais que recaem sobre cidadãos de relevo em Angola, diz a Fitch, depois de os investimentos da filha do ex-presidente angolano, Isabel dos Santos, terem sido escrutinados publicamente através da investigação Luanda Leaks.





"Uma vaga de investigações sobre lavagem de dinheiro a cidadãos angolanos de grande visibilidade com contas em bancos portugueses está a reduzir o apetite de alguns bancos portugueses em criar laços com Angola", escreve a Fitch numa nota. Entre os cidadãos que recentemente viram as respetivas contas congeladas devido à investigação de irregularidades, a agência de notação financeira nomeia Isabel dos Santos.