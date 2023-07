Fitch sobe "rating" de dívida sénior não garantida do Montepio

Leia Também Fitch sobe rating do BPI de 'BBB' para 'BBB+' sénior não garantida, a agência subiu também a notação para os depósitos de longo prazo, de "B+" para "BB-", e da dívida sénior não preferencial, de "CCC+" para "B".

A Fitch subiu a notação de risco da dívida sénior não garantida do banco Montepio de "B-" para "B+", comunicou esta segunda-feira a instituição bancária à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), referindo que trata-se da "terceira subida consecutiva deste 'rating' no último ano".A agência de notação financeira manteve ainda "a perspetiva positiva", acrescenta o Montepio.Além de elevar a classificação de risco do"rating" da dívida

Revisto em alta foi também o "rating" intrínseco do emitente, que passou de "b" para "b+", o"rating" de longo prazo, de "B" para "B+", e o "rating" da dívida subordinada, de "CCC+" para "B-".





No comunicado enviado à CMVM, o banco Montepio explica que a Fitch justifica esta ação com o "sucesso das medidas de gestão implementadas pelo banco na significativa diminuição de risco no balanço, nomeadamente a redução de ativos não produtivos em benefício da posição de capital do banco".





Leia Também Fitch sobe "rating" do Banco Montepio

Já quanto à perspetiva, "a agência de notação financeira mantém o 'outlook' positivo", devido ao atual contexto do modelo de gestão do banco Montepio, "materializado em ganhos relevantes de eficiência operacional" e afirma que são expectáveis novas subidas de"rating".