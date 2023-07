Montepio perdeu 12 milhões com venda de malparado. BdP está a investigar

Leia Também Banco Montepio conclui venda de 51% do Finibanco Angola por 17 milhões de euros

Uma operação de venda de crédito malparado e imóveis que o Banco Montepio fez à CarlVal Investor em 2015 levou o Banco de Portugal a abrir uma investigação, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico.Em causa, apurou o jornal, está o facto de a venda feita pelo Montepio ter incluído um mecanismo de partilha de valor com o banco, chamado "earn-out". Na prática, este mecanismo permite ao comprador pagar um valor mais baixo, podendo posteriormente ser pago um valor adicional que está indexado à criação de valor do ativo em causa.A questão é que a CarlVal terá posteriormente vendido as duas carteiras que adquiriu ao Montepio à Arrow Global com o desconto inerente à venda de ativos stressados, dando como expiradas as cláusulas de earn-out. Resultado? O banco Montepio perdeu 12 milhões de euros.A investigação do supervisor tem como alvo o banco e os dois gestores responsáveis pela venda, acrescenta o jornal.