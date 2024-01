Fosun coloca à venda 5,6% do BCP

A Fosun pretende vender 5,6% do capital do BCP. A decisão foi comunicada pelo banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O acionista da instituição financeira liderada por Miguel Maya comunica a "intenção de proceder à alienação de até 846.000.000 ações representativas de até 5,60% do capital social do Banco Comercial Português".Em junho de 2023 a Fosun tinha 29,95% do capital do banco, mas entretanto essa posição diminuiu: o acionista chinês já se desfez, desde então, de 4,31% do capital. Com base no comunicado de hoje à CMVM, a participação da Fosun correspondentes a 25,64% do capital do BCP.Concretizando-se a venda dos 846 milhões de ações, essa participação cai para 20,03%, pouco acima da da Sonangol, que a 30 de junho de 2023 estava nos 19,49%. O número é confirmado ao Negócios pelo BCP e pela Fosun.O banco sublinha que a multinacional chinesa vai manter-se como acionista de referência. "O Millennium BCP foi informado que a intenção da Fosun é manter uma participação acima de 20%, permanecendo como acionista de referência do banco", diz fonte oficial da instituição financeira.Já o acionista do banco garante que a redução da participação no BCP "não tem qualquer relação com a situação financeira e de cash flow", afirmando que "nos últimos anos, o Grupo Fosun tem continuado a otimizar a sua estrutura de dívida, a reduzir a escala das suas dívidas e passivos com juros e a melhorar continuamente a posição de cash flow. Até ao final de 2023, as responsabilidades financeiras do grupo continuaram a diminuir em comparação com o final de 2022".Assim, e "de modo a promover melhor o foco estratégico e alcançar um desenvolvimento estável, especialmente considerando a forte subida no preço das ações dos bancos portugueses e do BCP num período recente, o Grupo Fosun decidiu vender parte das ações do BCP após uma análise de vários fatores. Trata-se de um comportamento de investimento normal e uma operação financeira. Após esta transação, a Fosun continua a deter 20% do BCP".O acionista assegura que "continuará a apoiar o desenvolvimento do BCP" e afirma que "continua muito otimista em relação aos mercados estrangeiros, incluindo Portugal. Os investimentos da Fosun em Portugal, como a Fidelidade, continuarão a ser componentes muito importantes para o Grupo. A venda de ações do BCP é um comportamento de investimento normal e uma operação financeira, e não deve ser interpretada como um sinal de que a Fosun deixou de estar otimista em relação ao mercado português sob quaisquer circunstâncias".A capitalização bolsista do BCP está nos 4.345,3 milhões de euros, o que avalia a operação em mais de 240 milhões de euros.A Fosun vai assim "proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de ‘accelerated bookbuilding’ dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados", após a qual "manterá 3.027.936.381 ações do BCP, sujeitas a um lock-up de 60dias".A Bloomberg avança que o preço mínimo que será aceite é de 0,2780 euros, sendo que as ações fecharam nesta segunda-feira nos 0,2875 euros. Os títulos do BCP valorizam 4,77% desde o início do ano.Os termos finais serão anunciados após conclusão do processo de "accelerated bookbuilding", que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado.A sucursal em Londres da UBS atua como "Sole Bookrunner" da colocação.Em atualização