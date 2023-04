Fuga dos depósitos beneficia margens dos grandes bancos

Com o aumento das taxas de juro subiram também as margens financeiras dos bancos, já que os ganhos que têm com os empréstimos são superiores ao que pagam em depósitos.



Ainda que a turbulência do setor bancário tenha intensificado a queda do valor em depósitos na banca dos EUA, os seis maiores de Wall Street viram os seus depósitos subir. O mais recente aumento não compensa a tendência de fuga, mas o que poderá compensar são os juros dos empréstimos mais altos, que poderão ser motivo de reforço das margens financeiras dos maiores bancos dos EUA no primeiro trimestre.



