Fundadora do Best deixa administração do Novo Banco

Isabel Ferreira renunciou, por motivos de saúde, ao cargo de administradora executiva do Novo Banco. O banco detido pela Lone Star e pelo Fundo de Resolução fica com apenas uma mulher na gestão executiva.

A fundadora do Best, Isabel Ferreira, deixou a administração executiva do Novo Banco, por motivos de saúde, revelou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Novo Banco informa que a Eng.ª. Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão apresentou a renúncia às funções de vogal do conselho de administração executivo com efeitos a partir de 31 de Março de 2018", indica o documento.

À CMVM, a instituição financeira liderada por António Ramalho explica a renúncia com "motivos de saúde temporários", sublinhando a "competência e a dedicação da Eng.ª Isabel Ferreira no lugar a que renunciou", e destacando o "papel desempenhado como fundadora e presidente da comissão executiva do Banco Best durante mais de 15 anos".

Foi em Abril de 2017 que Isabel Ferreira deixou o banco electrónico para passar a ser a administradora comercial para a rede de particulares do Novo Banco, cargo que agora deixa.

Com a saída, o conselho de administração passa a contar com seis membros, apenas um deles mulher: Luísa Matos. O Banco Central Europeu tem exigido uma maior paridade de género nos órgãos de administração e de gestão dos bancos europeus.

O Novo Banco ainda não apresentou as contas de 2017, o que deverá acontecer na próxima semana, mas os trabalhos preparatórios apontavam para prejuízos entre 1,6 e 1,8 mil milhões de euros, sobretudo devido à constituição de imparidades.