Banco Best sobe lucro em 9% em 2017

O Banco Best fechou o exercício de 2017 com lucros líquidos de três milhões de euros, uma subida de 9% face aos 2,75 milhões registados um ano antes, anunciou esta segunda-feira a instituição financeira.

Correio da Manhã

O Banco Best fechou o ano passado com um resultado líquido de três milhões de euros, o que corresponde ao um aumento de 9% face a 2016.

O banco presidido por Madalena Torres destaca os activos sob gestão, que superaram a fasquia dos 2,1 mil milhões de euros, bem como o aumento de 12% nos depósitos de clientes, que ascenderam a 494 milhões de euros.

O crédito concedido cresceu 17%, para 160 milhões de euros, tendo o rácio Core Tier 1 caído dos 42% registados em 2016 para 34%. O rácio de transformação de depósitos em créditos cifrou-se em 32%.

A margem financeira cresceu 5,3%, ascendendo a 6,9 milhões de euros, enquanto o produto bancário cifrou-se em 16,8 milhões de euros, um decréscimo de 3,9% face aos 17,49 milhões de euros registados em 2016.

"A independência da oferta bem como a estratégia diferenciadora assente na inovação e numa permanente proximidade com os clientes ditaram os resultados positivos", sublinha, em comunicado, Madalena Torres.

(Notícia actualizada às 11:38 com mais informação)