Isabel Cascão demite-se da Pharol sete meses depois de ter entrado

A Pharol anunciou esta segunda-feira, 9 de setembro, que Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão renunciou hoje ao cargo de membro não executivo do Conselho de Administração da companhia.

A saída de Isabel Cascão acontece apenas sete meses depois da antiga administradora do Novo Banco e fundadora do Banco Best ter sido eleita. No comunicado que a Pharol colocou na CMVM não são apontadas as razões que motivaram esta renúncia.

Foi na assembleia geral de 8 de fevereiro deste ano que Isabel Cascão entrou no Conselho de Administração da Pharol, que passou a partir dessa data a contar com 11 elementos.

Além de Isabel Cascão, entrou também Avelino Cândido Rodrigues, um administrador associado à Oi. Os acionistas tinham decidido adiar a votação a 11 de janeiro para 8 de fevereiro devido ao anúncio feito pouco tempo antes do acordo entre a Oi e a Pharol para encerrar todos os litígios judiciais no Brasil e em Portugal.