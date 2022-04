Fundo de pensões do BCP vende posição na seguradora Achmea

As ligações entre o grupo financeiro e o BCP remontam há duas décadas, tendo aquele chegado a ser mesmo o segundo maior acionista do banco.

O Fundo de pensões do BCP vendeu a participação de 2,73% que detinha na seguradora holandesa Achmea e que valia 102,8 milhões de euros, noticia esta terça-feira o ECO A Achmea confirmou ao 'site' económico a compra da participação ao fundo de pensões do banco português, a qual teve lugar em dezembro no quadro de um plano de recompra de ações no valor global de 131 milhões.