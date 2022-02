China Three Gorges reforça para mais de 20% na EDP

A EDP anunciou, em comunicado à CMVM, que a China Three Gorges (CTG) reforçou a sua posição na elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade.





"No dia 4 de Fevereiro de 2022, a China Three Gorges (Europe) comunicou à EDP que detém uma participação qualificada de 20,22% do capital social e dos direitos de voto" da elétrica, diz o documento.

O patamar de 20% foi ultrapassado na passada terça-feira, 1 de fevereiro.

Recorde-se que depois de falhar o controlo da maioria do capital da EDP na OPA de 2019, os acionistas chineses passaram de uma posição de 23,5% para 19,03%. Pelo meio subscreveram um aumento de capital.

Após as três operações de venda de ações da EDP entre 2020 e o início de 2021, quando venderam 2,5% e ficaram com 19,03%, os chineses da CTG reforçam agora então para mais de 20%.



No passado mês de dezembro, uma década depois da entrada da China Three Gorges no capital da EDP (no âmbito da sua oitava fase da privatização elétrica portuguesa), as duas empresas anunciaram uma atualização da parceria tendo em conta os objetivos comuns de transição energética.



A seguir à CTG, entre os maiores acionistas da elétrica, com participações superiores a 5%, estão a BlackRock (7,38%), a Oppidum Capital (7,20%) e o fundo de pensões canadiano CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) com 5,1%.



As ações da EDP encerraram a sessão desta sexta-feira a perder 1,82% para 4,36 euros.



(notícia em atualizada)