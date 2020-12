Fundo de Resolução recusa pagar serviços de ex-assessora de Salgado no Novo Banco

O veículo público alega “um incumprimento dos deveres de informação” por parte do banco liderado por António Ramalho, no seguimento das indicações do departamento de compliance sobre a contratação da Alantra.

