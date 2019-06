Goldman Sachs: Bancos tradicionais "estão tramados"

Os bancos de consumo tradicionais enfrentam uma ameaça existencial por parte dos concorrentes da era digital, considera um administrador da Marcus, o banco de retalho do Goldman Sachs.

"Há dois tipos de bancos incumbentes: os que estão tramados e os que não sabem que estão tramados", disse Adam Dell na conferência Fortune Brainstorm Finance que decorreu em Nova Iorque esta quinta-feira. Este empreendedor foi o fundador da aplicação Clarity Money, que foi adquirida pelo Goldman Sachs em 2018.

Têm sido vários os gestores de topo do Goldman Sachs a questionar a qualidade da oferta dos bancos tradicionais, num movimento que visa colocar o Goldman como uma nova alternativa nos serviços financeiros tradicionais.

O Goldman Sachs é sobretudo um banco de investimento, mas através da Marcus oferece contas de poupança e disponibiliza créditos a particulares. Adam Dell acredita que a instituição pode transformar a indústria financeira tal como fez a Amazon com o retalho.

"O Goldman está numa posição única para forçar a indústria a ser mais responsável com os clientes, deixando de cobrar comissões de 200 dólares por ano e em troca oferecer muito pouco valor", disse Dell.

Pelo menos na bolsa os bancos tradicionais ainda não dão sinais de que o seu negócio esteja à beira do fim. O índice do KBW para medir o desempenho bolsista dos bancos tradicionais gerou nos últimos cinco anos um retorno que mais do que duplica o registado pelo Goldman Sachs.