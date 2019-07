Já os custos operacionais ascenderam a perto de 12 mil milhões de dólares, uma redução de 6% face ao primeiro semestre do ano passado.



Feitas as contas, o Goldman Sachs fechou o primeiro semestre com um lucro de 4,67 mil milhões de dólares, ou 11,52 dólares por ação. Considerando apenas o segundo trimestre, o lucro foi de 2,42 mil milhões de dólares, ou 5,81 dólares por ação, um valor que fica acima dos 4,89 dólares por ação que eram antecipados nas estimativas do Refinitiv. Também as receitas ficaram acima do esperado.



Os administradores do Goldman Sachs aplaudem, assim, os resultados alcançados, apesar das quebras. "Estamos encorajados pelos resultados na primeira metade do ano", afirma o presidente executivo do banco, David Solomon, citado em comunicado. "A nossa força financeira posiciona-nos para entregar capital aos acionistas, incluindo um aumento significativo do dividendo no terceiro trimestre", acrescentou.



No terceiro trimestre, o dividendo trimestral a entregar aos acionistas será de 1,25 dólares, um aumento de 47%.

