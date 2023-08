Goldman Sachs junta-se a consórcio para compra da Subway

A

TDR Capital e a Sycamore Partners estão a levar a cabo esforços para se manterem na corrida pela compra da cadeia de sanduíches Subway. As empresas de "private equity" aliaram-se à gestora de ativos do Goldman Sachs e a um fundo soberano para tentar apresentar uma oferta superior à da Roark Capital.A notícia é avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema, e surge um dia depois de o The Wall Street Journal ter divulgado que a Roark Capital estaria perto de finalizar um acordo para a compra da empresa norte-americana por 9,6 mil milhões de dólares.

Leia Também Subway perto de acordo para venda do negócio à Roark por 9,6 mil milhões de dólares

As ofertas finais foram submetidas esta terça-feira pela Roark e pelo consórcio liderado pela TDR, sendo esperada uma decisão da Subway amanhã, acrescenta a Bloomberg. A Roark será a mais provável candidata a adquirir a cadeia de restaurantes, mas ainda não foi tomada uma decisão final, assegura a mesma fonte.