Governo de Macau dá luz verde a sucursal do Haitong

O Haitong Bank recebeu a autorização formal do Governo de Macau para a abertura de uma sucursal na região administrativa, informou esta terça-feira a instituição financeira.Em comunicado à CMVM, o banco indica que "de acordo com a Ordem Executiva do Chefe do Executivo de Macau publicada a 19 de julho de 2021 no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, foi formalmente autorizado o estabelecimento da Sucursal de Macau do Haitong Bank, S.A.".Anteriormente o Banco de Portugal também já tinha aprovado a abertura da filial em Macau, recorda ainda o Haitong.O Grupo Haitong opera em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul e presta serviços de corretagem de títulos, wealth management, banca de investimento, gestão de ativos, private equity eserviços de leasing financeiro.