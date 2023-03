Governo e grandes bancos dos EUA preparam plano para salvar First Republic Bank

O governo norte-americano está a tentar organizar um plano para salvar o First Republic Bank em conjunto com alguns pesos pesados da banca do país, de acordo com fontes conhecedoras do assunto contactadas pela Bloomberg.





O The Wall Street Journal (WSJ) já tinha avançado que o JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley e outros gigantes bancários estavam a trabalhar num plano para salvar o banco californiano e que tal poderia passar por uma injeção de capital.





O acordo deve ser anunciado ainda esta quinta-feira, de acordo com as mesmas fontes.





Nenhuma das partes envolvidas na notícia nem a Reserva Federal (Fed) – encarregue da supervisão dos bancos – esclareceu o caso em resposta aos dois meios de comunicação social.





Durante a sessão desta quinta-feira na bolsa norte-americana, as ações do First Republic Bank seguem a afundar 15,15%.





O desempenho em bolsa do banco regional – com uma atividade de negócio muito similar ao colapsado Silicon Valley Bank (SVB)– tem sido pressionado pela queda do seu par californiano.