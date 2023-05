CEO do Morgan Stanley planeia deixar cargo dentro de um ano

Leia Também Governo e grandes bancos dos EUA preparam plano para salvar First Republic Bank

O CEO do Morgan Stanley, James Gorman, tenciona deixar o cargo no próximos tempos. A informação foi divulgada pelo próprio na reunião anual do banco.Não foi definida uma data exata para esta mudança na gestão, mas "a expectativa da administração e a minha é de que ocorrerá algures nos próximos 12 meses", disse Gorman, que assumiu funções em 2010 e liderou a transformação do banco após este quase ter colapsado durante a grande crise financeira de 2008.Em cima da mesa para o cargo de diretor-executivo estão três nomes: Ted Pick e Andy Saperstein, co-presidentes da instituição financeira, e Dan Simkowitz, responsável pela gestão de investimentos. Gorman passará a ter um lugar como administrador-executivo "durante um determinado período".Gorman, que há mais de uma década sucedeu a John Mack, considera que esta estrutura "irá permitir assegurar a estabilidade contínua do Morgan Stanley" enquanto, ao mesmo tempo, "o banco se posiciona para uma década de um excitante crescimento sob a nova liderança".As ações do Morgan Stanley desvalorizaram após as notícias, estando a cair 1,46% para 83,26 dólares.