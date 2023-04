Forte queda em bolsa do First Republic Bank renova alarmes no setor financeiro

Leia Também O que se segue para a banca regional dos EUA?





Duas das hipóteses mais realistas que estão em cima da mesa, revela o FT, é de os bancos que recentemente depositaram 30 mil milhões junto do First Republic resgatarem a instituição, ou a agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ficar com o controlo do banco oferecendo uma garantia para todos os depósitos, tal como foi feito com o Silicon Valley Bank.



No entanto, não haverá elevados receios de contágio, até porque apesar da queda acentuada do First Republic o KBW, índice regional da banca nos Estados Unidos, caiu menos de 4%, o que sugere que os investidores possam estar mais relaxados do que estavam na falência do SVB que gerou um "sell-off" generalizado no setor.



O banco PacWest, com sede em Los Angeles e que tem fortes ligações à indústria tecnológica, tal como o SVB, registou esta terça-feira uma queda de 8,92%, um dia antes de apresentar resultados relativos aos primeiro três meses do ano.

Os resultados do First Republic Bank foram a gota que faltava para gerar renovados receios de uma nova crise no setor financeiro nos Estados Unidos. Isto, depois de a instituição ter apresentado contas referentes ao primeiro trimestre e ter indicado que registou fugas de 100 mil milhões de dólares dos depósitos.As ações do banco, que já desvalorizou mais de 93% este ano, voltaram a tombar com estrondo esta terça-feira ao assinalarem uma queda de 49,4% colocando cada ação a valer 8,1 dólares, um mínimo histórico. A 3 de janeiro deste ano cada ação valia 121,54 dólares.A instituição revelou na segunda-feira que estava a trabalhar em "opções estratégicas" para estabilizar a instituição, estando em cima da mesa a criação de um "banco mau" ou a venda de um conjunto de ativos, revelou uma fonte familiar com o assunto à Reuters.Ainda assim, segundo o Financial Times (FT), a instituição estará com dificuldades em arranjar uma solução viável, nomeadamente uma venda parcial ou total do banco.Fontes consultadas pelo jornal britânico indicam que o First Republic está em contacto com a Casa Branca, a Reserva Federal e o tesouro norte-americano, que se encontram em estado de alerta depois da falência do