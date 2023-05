First Republic Bank nas mãos das autoridades dos EUA e vendido ao JPMorgan

Há dois meses que as autoridades norte-americanas tentavam uma solução para salvar o First Republic Bank, depois da queda do Silicon Valley Bank and Signature Bank. No entanto, depois de um fim de semana de negociações, foi anunciada esta segunda-feira a decisão final.



Assim, a agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – agência que trabalha pela garantia de depósitos bancários nos Estados Unidos – decidiu encerrar o First Republic devido à sua incapacidade de travar a fuga de depósitos, a deterioração dos seus ativos e a pressão que estava a provocar na bolsa.



O banco californiano foi vendido de imediato ao JPMorgan Chase e já esta segunda-feira 84 escritórios em oito estados norte-americanos vão reabrir com o novo nome, indica o The New York Times. O JPMorgan vai "assumir todos os depósitos e substancialmente todos os ativos do First Republic", anunciou a FDIC em comunicado. "Todos os depositantes do First Republic Bank serão depositantes do JPMorgan Chase Bank, National Association, e vão ter acesso total a todos os depósitos", garantiu ainda a instituição. Leia Também O tempo acabou: First Republic Bank prestes a entrar em recuperação judicial

O First Republic Bank tornou-se o epicentro da crise da banca nos Estados Unidos, depois de ter registado uma forte

dos depósitos no primeiro trimestre do ano. Em Wall Street várias empresas tentaram arranjar uma solução para o banco, após 11 instituições terem depositado 30 mil milhões de dólares junto da instituição.



Na sexta-feira, 28 de abril, u

Leia Também First Republic Bank a menos de um passo de sair do S&P 500

m relatório da agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – agência que trabalha pela garantia de depósitos bancários nos Estados Unidos – revelou que o colapso do Signature Bank ocorreu por "erros de gestão".De acordo com o documento, a administração do banco "nem sempre atendeu às preocupações do FDIC e nem sempre reagiu de forma apropriada ou oportuna ao abordar as recomendações de supervisão".