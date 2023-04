Entidades governamentais lideram negociações urgentes para resgate do First Republic Bank

agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Departamento do Tesouro e a Reserva Federal estão entre as entidades governamentais que terão começado, nos últimos dias, a gerir as negociações com as empresas do setor, com o objetivo de criar uma linha de resgate do First Republic Bank.

De acordo com a agência de informação, a entrada em cena destas organizações pode trazer mais empresas para a mesa de negociações, em particular bancos e fundos de investimento privado.O First Republic Bank tornou-se o epicentro da crise da banca nos Estados Unidos, depois de ter registado uma forte fuga dos depósitos no primeiro trimestre do ano. Em Wall Street várias empresas têm tentado arranjar uma solução para o banco, após 11 instituições terem depositado 30 mil milhões de dólares junto da instituição.