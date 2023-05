JPMorgan sai reforçado com compra do First Republic

O gigante norte-americano vai-se tornar ainda maior com a compra dos ativos e depósitos do falido First Republic Bank. A solução encontrada não foi, contudo, suficiente para acalmar as preocupações dos investidores.

