Grupo CTT vai vender seguros da Tranquilidade

A Tranquilidade, detida pelo Grupo Generali, fechou acordo com os CTT – Correios de Portugal para a distribuição de seguros de vida e de ramos reais através da rede do Grupo CTT. Esta aliança é reforçada pela entrada da Tranquilidade no capital do Banco CTT, através de um aumento de capital de 25 milhões de euros, tornando-se um acionista da instituição, com uma posição de aproximadamente 8,71%.



Este entendimento, agora formalizado, foi adiantado pelo Negócios na passada quinta-feira, 3 de novembro.

Com este acordo, a Tranquilidade e o Grupo Generali assumem a ambição de consolidar a sua posição no mercado segurador português.



Esta aliança pressupõe a distribuição de seguros de vida e de ramos reais da Tranquilidade - Grupo Generali pelos CTT e pelo Banco CTT, através de contratos de distribuição de longo prazo, com períodos de exclusividade renováveis de cinco anos.

A parceria com o Grupo CTT é um passo importante para a Tranquilidade e para o crescimento do Grupo Generali em Portugal, "permitindo-lhe reforçar a sua dimensão no próximo triénio de forma significativa e alterar o atual paradigma do mercado segurador nacional, através da introdução de soluções seguradoras inovadoras e de última geração", refere Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade | Grupo Generali.



"Estamos muito satisfeitos por ter o Grupo CTT e o Banco CTT como parceiros de longo prazo e contribuir para a sua expansão, aproveitando as sinergias previstas no acordo e beneficiando da sua forte presença em todo o território nacional, através de uma rede de retalho física extensa e de uma plataforma digital de última geração", acrescentou.



Através deste acordo com os CTT e o Banco CTT, a Tranquilidade pretende captar novos clientes, em particular no ramo vida e aumentar consideravelmente o seu volume de negócios. Desde a sua privatização em 2015, a Tranquilidade passou por um período de reorganização interna e reestruturação financeira, tendo depois crescido de uma forma orgânica e por aquisição de outras seguradoras, que culminou com a aquisição e posterior integração no Grupo Generali.



A Tranquilidade terminou o exercício de 2021 com um volume de negócios de 1.140 milhões de euros, dos quais 1.060 milhões na atividade Não Vida e os restantes 80 milhões de euros na área Vida. O Banco CTT, que assenta a sua atividade na rede de balcões dos CTT em todo País, tem atualmente mais de 600 mil clientes e um serviço fortemente suportado por Internal ferramentas digitais de última geração, combinando, assim, o digital com a presença física.



O Banco CTT, que abriu ao público em março de 2016, tem hoje depósitos de clientes no valor de mais de 1.000 milhões de euros, bem como mais de 1.000 milhões de euros de créditos concedidos. João Bento, CEO do Grupo CTT, afirmou que "esta parceria vai permitir-nos oferecer aos nossos clientes uma gama mais ampla e inovadora de produtos de seguros, juntamente com uma das principais seguradoras europeias, acelerando assim o crescimento do nosso negócio de seguros. Estamos satisfeitos por ter a Generali Seguros como nosso parceiro e co-acionista de longo prazo no Banco CTT".





Luis Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT, disse que "esta transação representa um passo importante na execução do plano estratégico do Banco CTT, à medida que alargamos a proposta de valor para os nossos clientes com uma ampla oferta de produtos de seguros vida e não vida. Iremos aplicar o montante do aumento de capital em novas iniciativas de negócio, que irão acelerar a estratégia de crescimento sustentável do Banco CTT." A operação será concluída após aprovação pelos reguladores relevantes.



A Tranquilidade e o Grupo Generali foram assessorados pela Arcano Partners, como assessora financeira exclusiva, e pela Morais Leitão, como assessora jurídica.