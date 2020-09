Grupo Montepio regista lucros de 6 milhões em 2019

Leia Também Dona do Montepio continua a contestar valorização do banco pela PwC "Será um ano de dificuldades inéditas para todos, que irá colocar à prova as capacidades das instituições, para prosseguirem a execução dos seus planos e, em simultâneo, para apoiarem os associados, os clientes, a economia e a sociedade em geral", afirma Virgílio Lima, presidente da associação mutualista, no relatório. Isto num período marcado pelo forte impacto da pandemia em vários setores, nomeadamente a banca.



O grupo Montepio registou lucros de seis milhões de euros em 2019, isto depois de ter obtido, no período homólogo, um resultado positivo de dois milhões de euros.Estes resultados, publicados no site da Associação Mutualista Montepio Geral e divulgados esta sexta-feira pelo Eco , refletem o desempenho das várias entidades que fazem parte do grupo.Enquanto a dona do Banco Montepio registou prejuízos de 408,8 milhões de euros em 2019, a instituição financeira liderada por Pedro Leitão obteve um resultado positivo de 21,7 milhões e a seguradora Montepio Seguros registou prejuízos de 12 milhões de euros.As contas consolidadas irão agora ser apresentadas na assembleia-geral marcada para o dia 30 de setembro. Além de se ir deliberar sobre o relatório e contas consolidadas, bem como sobre o parecer do conselho fiscal, referente ao exercício de 2019, estará ainda em cima da mesa uma proposta de modificação do regulamento de benefícios.Nestes resultados, a auditora PwC manteve as reservas às contas devido aos ativos por impostos diferidos (DTA). Em causa está uma divergência entre a administração da mutualista e o auditor relativamente à utilização de 833 milhões em DTA.