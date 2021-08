Há 64 mil milhões em depósitos que não estão cobertos pelo Fundo de Garantia

O montante total de depósitos classificados como elegíveis pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) ascendia a 225.344 milhões de euros no final do ano passado, uma subida de mais de 35 mil milhões, ou 18,4%, face aos 190.284 milhões de um ano antes, segundo os dados do Relatório e Contas do FGD.O documento mostra que destes mais de 225 mil milhões, apenas 161.164 milhões de euros estão cobertos pelo Fundo, o que corresponde a um rácio de cobertura de 72%, uma percentagem que se mantém desde 2018.No entanto, isto significa que 64,2 mil milhões de euros não estão garantidos pelo Fundo, ou seja, correspondem a montantes acima de 100 mil euros por depósito, que é o limite para a cobertura pelo FGD.Estes 64,2 mil milhões significam que o valor acima de 100 mil euros em depósitos disparou em 10 mil milhões de euros face aos 54 mil milhões registados em 2019.O relatório mostra também que 77,7% dos depositantes têm menos de 10 mil euros na conta, uma percentagem inferior aos 79,2% observados em 2019. Aliás, este é o único escalão onde o peso relativo dos depositantes baixou no ano passado.No intervalo entre 10 mil e 25 mil euros estão agora 11,9% dos depositantes, mais 0,8 pontos percentuais do que um ano antes.Já os depósitos dos 25 mil aos 50 mil euros representam agora 5,7% do total (5,3% em 2019), enquanto os dos 50 mil a 100 mil euros passam de 2,8% para 3%. Por último, os depósitos acima dos 100 mil euros - sendo que os montantes acima deste limite não estão garantidos pelo Fundo - representam agora 1,7% do total, mais 0,1 pontos percentuais do que no final de 2019.