Haitong aumenta capital em 16 milhões à boleia do regime dos ativos por impostos diferidos

O Haitong Bank decidiu aumentar o capital em cerca de 15,9 milhões de euros.A informação foi avançada pelo banco em comunicado enviado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O Haitong (antigo Banco Espírito Santo de Investimento (BESI)) "informa que foi deliberado o aumento do seu capital social, decorrente da conversão dos direitos atribuídos ao Estado Português e adquiridos pela Haitong International Holdings Limited, única acionista votante do Banco, relativos ao ano fiscal de 2016, emitidos ao abrigo do Regime Especial aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos", lê-se no documento.O aumento "foi realizado na modalidade de incorporação da reserva especial" no montante de 15,9 milhões de euros que tinha sido constituída ao abrigo do regime segundo o qual os sujeitos passivos que queiram usar os créditos fiscais criados ao abrigo dos ativos por impostos diferidos constituam uma reserva especial que deve ser incorporada no capital social, ao mesmo tempo que conferem ao Estado direitos de conversão no valor de 110% do crédito usado.Depois, cada banco pode, para evitar que o Estado se torne seu acionista, comprar esses direitos de conversão.O Haitong escreve que o aumento será feito "mediante a emissão de 3.175.884 ações ordinárias", com o valor nominal de 5 euros, correspondentes "ao número de direitos de conversão previamente atribuídos ao Estado Português e adquiridos pela Haitong International Holdings Limited".O capital social do banco passará a ser de cerca de 863 milhões de euros.