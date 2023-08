Haitong Bank passa de prejuízos a lucros de 5 milhões

Leia Também Haitong aumenta capital em 16 milhões à boleia do regime dos ativos por impostos diferidos

O Haitong Bank fechou o primeiro semestre de 2023 com lucros de 5 milhões de euros, informou a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O resultado representa uma melhoria face aos prejuízos de 4 milhões registados no mesmo período do ano passado. No ano completo de 2022 o antigo BES Investimento lucrou 11 milhões.A margem financeira mais do que duplicou, passando de 7,9 milhões de euros para cerca de 16,5 milhões.O resultado operacional cresceu de 8 milhões de euros negativos em junho do ano passado para 6 milhões positivos.O banco conseguiu reduzir a zero as imparidades de 4 milhões que tinha no balanço um ano antes.Também a rentabilidade dos capitais próprios (ROE, na sigla inglesa) deu a volta, passando de 1,5% negativos para 1,4% positivos.O rácio de transformação seguiu uma trajetória inversa à tendência do setor, aumentando de 74% para 121%.O banco destaca que "o produto bancário total da atividade de Structured Finance atingiu mais de 11 milhões de euros a nível global, ultrapassando os objetivos estabelecidos para este período".No relatório e Contas do primeiro semestre, o antigo BESI destaca, na atividade em Portugal até junho, o facto de ter atuado "como assessor financeiro da empresa portuguesa cotada Semapa na aquisição da Triangle’s, uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes que recorre a níveis de automação sem paralelo no mercado. Esta aquisição constitui um passo relevante para a Semapa no seu novo ciclo estratégico de diversificação, apostando em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com fortes perspetivas de crescimento. Esta transação foi concluída em junho de 2023 e representa um marco no setor".Nas perspetivas para o resto do ano, o banco realça que "apesar da persistência da incerteza em torno do contexto macroeconómico, as perspetivas de negócio para o segundo semestre de 2023 mantêm-se positivas, esperando-se a conclusão de diversas operações de Structured Finance, já aprovadas internamente no primeiro semestre" e afirma que "o ‘pipeline0 de novas operações de Structured Finance mantém-se sólido e muito dinâmico, caracterizando-se por uma elevada diversificação, tanto a nível geográfico como setorial".