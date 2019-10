Haitong Bank vende subsidiária irlandesa por 12 milhões

Na semana passada, o Haitong Bank já tinha avançado com a intenção de venda da sua operação na Irlanda até ao final do ano, tendo dito que isso irá permitir uma simplificação da estrutura e uma melhoria da qualidade dos ativos.

O Haitong Bank anunciou esta noite, em comunicado à CMVM, que celebrou na segunda-feira, 30 de setembro, um contrato de compra e venda de ações com a sua empresa-mãe, Haitong International Holdings Limited (HIH), integralmente detida pela Haitong Securities.

O contrato celebrado pelo Haitong Bank visa transmitir à HIH a totalidade das ações representativas do capital social da sua subsidiária irlandesa, a Haitong Investment Ireland (HIIP).

O preço de venda da HIIP é de 12 milhões de euros, comunicou o Haitong, estimando que a transação "não terá impacto material nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019".

"Uma vez concluída a transação, a qual está sujeita às habituais condições precedentes e à não-oposição dos stakeholders relevantes, a HIIP será excluída do perímetro de consolidação do Haitong Bank", refere o mesmo documento.

O Haitong Bank sublinha que esta transação se insere no âmbito de uma restruturação societária do Grupo Haitong (constituído pela Haitong Securities Co., Ltd. e suas subsidiárias, nas quais se contam a HIH, HIIP e o Haitong Bank), "cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank".

O banco destaca ainda que, com esta operação, haverá um aumento de disponibilidade de ativos ponderados pelo risco (RWA) bem como a redução de créditos não produtivos (NPL) expressos no balanço do Haitong Bank, melhorando o rácio de NPL de 20,7% para 4,6%.

Assim, depois de ter vendido as sucursais em Londres e Nova Iorque, o Haitong Bank vai agora libertar-se da subsidiária na Irlanda, de maneira a simplificar a estrutura e melhorar a qualidade dos ativos do grupo. Uma alienação que, segundo o antigo BES Investimento, deve ficar concluída até ao final do ano.

Esta pretensão já tinha sido anunciada no passado dia 24 de setembro, no relatório e contas do Haitong Bank relativo ao primeiro semestre deste ano.

Esta venda é anunciada numa altura em que o banco se prepara para abrir uma nova sucursal em Macau, tendo já obtido a autorização do Banco de Portugal. "Esta autorização é um passo crucial para o desenvolvimento da estratégia do banco no futuro, uma vez que esta sucursal irá promover o fluxo de negócios transfronteiriços", afirmava na passada semana o Haitong, notando que ficava ainda a faltar o "ok" das autoridades locais.





Quanto ao programa de European Medium Term Notes (EMTN - emissão de obrigações de médio prazo) do Haitong Bank e da HIIPP, no valor de 2,5 mil milhões de euros, este "não foi atualizado e está atualmente a cumprir o seu plano regular de amortização, cuja exposição será significativamente reduzida em 2020 (dos atuais 79,3 milhões de euros em dívida para 9,6 milhões de euros no final do ano de 2020)", refere o comunicado.