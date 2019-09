Haitong reforça lucros no primeiro semestre

O Haitong fechou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido positivo de 11 milhões de euros. O ex-BESI já tinha conseguido fechar 2018 com um lucro de um milhão de euros.

O Haitong terminou o primeiro semestre do ano com um lucro de 11 milhões de euros, o que compara com o prejuízo de dois milhões registado há um ano, revela o comunicado emitido esta terça-feira, 24 de setembro, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ainda assim, o ex-BESI fechou o ano passado com um lucro de um milhão de euros.