Banco de Portugal autoriza sucursal do Haitong em Macau

O Haitong Bank anunciou que recebeu autorização do Banco de Portugal para instalar uma sucursal em Macau, faltando agora a luz verde das autoridades macaenses para o início da atividade.

"O Haitong Bank informa que o Banco de Portugal autorizou o estabelecimento de sucursal do Haitong Bank, S.A. na República Popular da China, Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do projeto apresentado", refere um comunicado à CMVM do banco que comprou o BESI em 2014, sem adiantar mais de detalhes sobre o projeto.

Acrescenta que "o início de atividade da Sucursal está dependente da conclusão do processo de autorização junto das Autoridades de Macau competentes", sendo que tal representará "um evento chave no desenvolvimento da estratégia transfronteiriça do Banco, permitindo o reforço dos negócios com a China e uma maior coordenação com o restante Grupo Haitong".



O presidente executivo (CEO) do Haitong, Wu Min, citado no documento, considera que "a abertura da sucursal de Macau irá permitir ao Haitong Bank reforçar um dos seus elementos diferenciadores, que se baseia no acesso ao fluxo de negócio com a China".



"O Haitong Bank tem uma estratégia muito clara ao combinar a sua experiência local em mercados domésticos na Europa e no Brasil com um profundo conhecimento da China. Esta presença em Macau constitui um pilar fundamental dessa estratégia", acrescenta Wu Min.



O Haitong Bank (antigo BES Investimento) fechou 2018 com um lucro de 1,2 milhões de euros, recuperando de prejuízos de 130 milhões de euros no ano anterior, divulgou o banco em comunicado ao mercado em março.



O Grupo Haitong comprou em 2015 o ex-BES Investimento ao Novo Banco, para o qual passou em 2014 aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES).



A compra do ex-BESI foi a primeira aquisição do Haitong fora da China.