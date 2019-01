Imóvel em Espanha gerou perda de 40 milhões para a Caixa

A auditoria interna da EY analisou 10 operações com imóveis realizadas pelo banco estatal. No entanto, na maioria dos casos, a versão preliminar do relatório refere ainda não estar na posse dos elementos necessários para concluir a análise. Mas há um negócio que se destaca: Ajalvir, em Espanha, que gerou uma imparidade de 40 milhões de euros.