O Banco de Portugal (BdP) notificou Tomás Correia de seis infrações através de um anúncio no jornal Público. A mesma publicação avança esta quarta-feira que em causa está o facto de o ex-presidente da Associação Mutualista Montepio Geral ter especulado com dívida pública e violado os limites de investimento em dívida na PT.De acordo com o Público , no auge da crise financeira, o Montepio violou os limites de investimento em título de dívida pública, sobretudo de Portugal. No final de 2013, o banco detinha três mil milhões de euros nestas obrigações, enquanto o limite seria de 1,5 mil milhões.