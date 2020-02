Isabel dos Santos com dívidas de 570 milhões à banca

As empresas de Isabel dos Santos têm créditos de 570 milhões de euros junto da banca portuguesa. Segundo a informação avançada hoje pelo Expresso, O Banco de Portugal pediu às entidades que atualizem estes valores, de modo a que não hajam surpresas.



Os créditos contraídos pelas empresas da empresária angolana estão divididos por 13 entidades bancárias, mas mais de metade deste valor está concentrado em três bancos, diz a mesma notícia. Do montante total, 290 milhões ainda dizem respeito a responsabilidades poenciais.



Continuar a ler A maioria dos empréstimos deve-se aos investimentos de Isabel dos Santos na Efacec, onde tem uma participação de perto de 70%. Caixa Geral de Depósitos, Banco Montepio, Novo Banco, BPI e BCP foram os bancos envolvidos no financiamento à empresa industrial.



Além dos pedidos por parte do Banco de Portugal, para que os bancos atualizem a exposição a empresas do universo de Isabel dos Santos, também a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já tinha pedido informações aos auditores externos de entidades ligadas à empresária, para confirmar que cumpriram os seus deveres ao nível da prevenção do branquea­mento de capitais.