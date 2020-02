Angola diz não saber de paradeiro de Isabel dos Santos

Portugal recebeu um pedido do Supremo Tribunal de Justiça angolano para constituir arguidos Paula Oliveira, Mário Leite Silva e Sarju Raikundula, os portugueses com ligações a Isabel dos Santos, avança o Expresso.



As cartas rogatórias chegaram, segundo diz a mesma notícia, com os pedidos de arresto das contas bancárias e participações em empresas de Isabel dos Santos.





O Expresso avança também que as autoridades angolanas não conseguiram, ainda, notificar Isabel dos Santos, por alegarem desconhecer o seu paradeiro.