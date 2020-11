José Bracinha Vieira assume presidência da comissão de acompanhamento do NB

José Rodrigues de Jesus.





"O Fundo de Resolução informa que foram eleitos ontem, dia 26 de novembro, em reunião da Assembleia-Geral do Novo Banco, os membros da Comissão de Acompanhamento prevista no Acordo de Capitalização Contingente, para o mandato de 2021 a 2024", refere o fundo num comunicado divulgado esta sexta-feira.



Esta comissão vai contar com José Bracinha Vieira na presidência e com o vogal Carlos Roballo, tal como já tinha anunciado o Novo Banco. Este responsável veio ocupar um cargo que estava vago há cerca de um ano, desde que Miguel Athayde Marques deixou a comissão de acompanhamento.



A novidade é a entrada de

O Fundo de Resolução não tem poder de decisão na administração do Novo Banco, mas pode contar com uma comissão de acompanhamento, nomeada por si, para garantir que a instituição financeira vende os ativos tóxicos ao melhor valor possível. Ativos que estão sob a alçada do mecanismo de capitalização contingente criado no momento de venda do banco à Lone Star.





José Bracinha Vieira, até agora vice-presidente da comissão de acompanhamento do Novo Banco, vai assumir a liderança desta entidade que analisa as vendas de ativos tóxicos abrangidos pelo mecanismo de capitalização contingente. De saída deste cargo estáPedro Miguel Marques e Pereira, inscrito na Lista dos Revisores Oficiais de Contas desde março de 2009, nesta entidade. Ocupará o cargo de vogal, naquela que foi uma escolha feita tanto pelo fundo liderado por Máximo dos Santos como pelo Novo Banco.