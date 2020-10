Mais de um ano depois, comissão de acompanhamento do Novo Banco está completa

Mais de um ano depois, a comissão de acompanhamento do Novo Banco voltou a ter três elementos. A vaga foi agora preenchida por Miguel Roballo, conforme anunciou o banco liderado por António Ramalho, esta quinta-feira.

O novo membro da comissão de acompanhamento do Novo Banco é "partner" da Priscus Iberia e ex-membro da comissão executiva do Banco Popular Portugal.Luís Máximo dos Santos, presidente do Fundo de Resolução, afirmou em fevereiro deste ano, no Parlamento, que estava a ser difícil contratar para este cargo . "Gostaria muito que tivesse sido nomeado o terceiro membro", mas "há muita gente que foge deste assunto", disse o também vice-governador do Banco de Portugal aos deputados, na comissão de Orçamento e Finanças. "É um assunto que nem toda a gente se sente com ânimo e vontade para tratar dele, por muitas razões".A entidade liderada por José Rodrigues de Jesus - que participa tanto no conselho geral e de supervisão, como no comité de imparidade alargado e nos conselhos de crédito (quando estão em causa ativos do CCA) - teve de analisar várias operações, nomeadamente a venda de carteiras de crédito malparado e imóveis. Foi o caso do projeto "Nata 2", um portefólio que incluía três mil milhões de euros em ativos tóxicos e um dos maiores alguma vez transacionados em Portugal.