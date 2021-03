Lesados do BES e do Banif levam caso até autoridades europeias

As associações dos lesados do Banif e das sucursais externas do BES vão reunir-se com a direção-geral de mercados de capitais da Comissão Europeia e com eurodeputados.

