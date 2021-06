Lesados do BES vão avançar com pedido de indemnização de 550 milhões à KPMG

Leia Também Grandes devedores não são representativos da atividade geral do Novo Banco, diz vogal

O fundo que reúne os lesados do BES avançou com um pedido de indemnização no valor de mais de 550 milhões de euros à KPMG, avança o Eco . A empresa foi a auditora do banco de Ricardo Salgado até à queda do grupo, em agosto de 2014.Segundo o Eco, trata-se de uma ação que "visa a responsabilização da KPMG, enquanto auditora do BES, Best e Banco Espírito Santo dos Açores no período em que ocorreu a comercialização do papel comercial, pelas perdas financeiras dos lesados que cederam os seus créditos ao Fundo de Recuperação de Crédito" gerido pela Patris, conforme avançou o presidente daquela sociedade gestora, Gonçalo Pereira Coutinho, ao jornal digital.O pedido de indemnização ultrapassa os 551 milhões de euros, um montante que corresponde "às perdas dos lesados, anteriores titulares de papel comercial".Nesta ação contra a empresa estão representados todos os participantes do fundo, anteriores titulares de papel comercial, que cederam os seus créditos ao FRC, num total de 4.362 participantes, titulares de 1.937 contas, conforme indica o Eco.