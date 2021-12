Lesados do BPN arriscam não recuperar dinheiro após decisão do Supremo Tribunal

Os investidores não qualificados do BPN podem nunca vir a reaver o dinheiro que investiram há mais de dez anos em obrigações emitidas pela Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que detinha o banco.Isto devido a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual estes investidores têm de "provar que a prestação de informação devida" os "levaria a não tomar a decisão de investir" para serem resarcidos em tribunal. A notícia é avançada na edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias

A decisão contraria acórdãos anteriores. Até ao momento, refere o JN, a ligação presumida entre a burla e a perda do capital tinha bastado para que o Eurobic, que comprou o BPN em 2011, fosse condenado a devolver aos investidores o montante aplicado.