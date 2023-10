Lesados do BPP alertam que quase não sobra dinheiro após Estado ter sido ressarcido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Privado Clientes, liderada por Jaime Antunes, alerta que pode sobrar pouco dinheiro para os lesados do Banco Privado Português (BPP), depois de o Estado ter sido ressarcido, avança esta terça-feira o Jornal Económico Segundo a Privado Clientes, o Estado português terá sido inteiramente ressarcido "à custa dos clientes particulares", apesar de a garantia estatal ter sido "considerada ilegal em 2014 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia", porque "deveria ter sido acompanhada de um plano de reestruturação do BPP".O Estado, enquanto credor garantido, terá já recebido 408 milhões e foi igualmente estabelecido acordo sobre a Coleção Elipse por 38 milhões, segundo informou o presidente da Comissão Liquidatária. Com isso, o Estado deverá recuperar a referida garantia estatal de 450 milhões prestada ao BPP.